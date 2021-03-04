Церковный суд запретил в служении сразу двух епископов РПЦ

17:12 Источник: Интерфакс

Общецерковный суд Московского патриархата принял решение запретить в служении бывшего епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и бывшего епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова), сообщил в четверг официальный сайт РПЦ.

Обоих архиереев патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями в мае прошлого года.

В 2015 году епископ Игнатий (Тарасов) стал виновником ДТП, в результате которого его попутчица получила перелом позвоночника. По данным карельских СМИ, епископ не справился с управлением, а затем два дня скрывался от полиции.

Епископ Игнатий (Бузин) "прославился" после того, как в интернете появилась непристойная фотография похожего на него обнаженного мужчины.