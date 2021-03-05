Упрощать задания ЕГЭ в 2021 году не планируется - Рособрнадзор
09:00 05.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рособрнадзор не планирует менять уровень сложности заданий ЕГЭ в 2021 году, поскольку это дезориентирует выпускников, заявил журналистам начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации ведомства Игорь Круглинский.
"Дети целенаправленно готовились по конкретному предмету целый год. То есть с точки зрения какого-то упрощения какой в этом смысл? Мы же уже ориентировали детей четко на эту модель, а тут вдруг скажем, что сделаем ее чуть проще. Это только дезориентирует людей, в этом действии нет какого-то смысла", - заявил он. Кроме того, необходимо соблюсти равенство прав участников ЕГЭ, которые сдавали экзамены в разные годы.
Круглинский добавил, что ЕГЭ проверяет знания всей школьной программы за 11 лет, а не только того периода, когда некоторые школы были вынуждены вести обучение в дистанционном формате.
Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. ГВЭ участники будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные - 13-17 июля и 3-15 сентября. ЕГЭ в этом году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.
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