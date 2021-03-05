Китай в 2021 году увеличит оборонный бюджет на 6,8%, до $209 млрд - доклад

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая намерены в текущем году увеличить расходы на национальную оборону на 6,8%, до 1,36 трлн юаней (около 209 млрд долларов). Об этом говорится в распространенном в пятницу на открытии 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 13-го созыва проекте бюджета страны на 2021 год.

"Расходы на национальную оборону [составят] 1,356 млрд юаней с приростом на 6,8%", - отмечается в документе.