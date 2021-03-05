0
0
0
НОВОСТИ

Китай в 2021 году увеличит оборонный бюджет на 6,8%, до $209 млрд - доклад

09:32 05.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая намерены в текущем году увеличить расходы на национальную оборону на 6,8%, до 1,36 трлн юаней (около 209 млрд долларов). Об этом говорится в распространенном в пятницу на открытии 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 13-го созыва проекте бюджета страны на 2021 год.

"Расходы на национальную оборону [составят] 1,356 млрд юаней с приростом на 6,8%", - отмечается в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 05.03.2021
Уровень свобод в России находится на уровне Демократической республики Конго - Freedom House
0
37
09:05 05.03.2021
Израиль готов в одностороннем порядке мешать получению Ираном ядерного оружия
0
72
09:00 05.03.2021
Упрощать задания ЕГЭ в 2021 году не планируется - Рособрнадзор
0
78
22:40 04.03.2021
Светлана Тихановская не собирается, подобно Навальному, возвращаться на родину
0
565
22:00 04.03.2021
В США обнаружили утерянное стихотворение Владимира Набокова
0
548
21:20 04.03.2021
Отличительным знаком для журналистов на митингах станет зеленый жилет и бейдж - проект
0
560
20:40 04.03.2021
Минсельхоз предлагает субсидировать перевозки рыбы с Дальнего Востока
0
595
20:00 04.03.2021
Цена нефти марки Brent поднялась выше $67 за баррель
0
612
19:20 04.03.2021
Девять военных погибли при крушении вертолета на востоке Турции
0
650
18:40 04.03.2021
Лоялисты предупредили о риске возобновления конфликта в Ольстере из-за последствий Brexit
0
684

Возврат к списку