Митрополит Красноярский Пантелеимон сравнил либеральное движение с «дном ада» - СМИ

10:20 Источник: Эхо Москвы

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон сравнил либеральное движение с «дном ада». Таким образом он прокомментировал протестные настроения среди молодого поколения. Свое заявление иерарх сделал на общественном совете при краевой митрополии. Как передает т\к «Дождь», говоря о современных подростках митрополит сказал, что они настроены «антигосударственно, антиисторически, штрейкбрехерски и, более того, предательски».

В РПЦ слова красноярского митрополита пока не комментировали. Эхо Москвы