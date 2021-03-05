Митрополит Красноярский Пантелеимон сравнил либеральное движение с «дном ада» - СМИ
10:20 05.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон сравнил либеральное движение с «дном ада». Таким образом он прокомментировал протестные настроения среди молодого поколения. Свое заявление иерарх сделал на общественном совете при краевой митрополии. Как передает т\к «Дождь», говоря о современных подростках митрополит сказал, что они настроены «антигосударственно, антиисторически, штрейкбрехерски и, более того, предательски».
В РПЦ слова красноярского митрополита пока не комментировали. Эхо Москвы
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