Генпрокуратура Белоруссии направила в Литву просьбу об экстрадиции Тихановской

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Литву просьбу о выдачи Светланы Тихановской для привлечения ее к уголовной ответственности. Об этом сообщило в пятницу управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры республики.

"Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в адрес Генеральной прокуратуры Литовской Республики просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры, опубликованном в канале ведомства в "Телеграме".