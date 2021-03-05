Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась до $68 за баррель

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,89% и достигла $68 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз цена Brent достигала $68 за баррель в январе 2020 года.