Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась до $68 за баррель
11:05 05.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,89% и достигла $68 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.
В последний раз цена Brent достигала $68 за баррель в январе 2020 года.
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