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В России выявили 11 024 заразившихся коронавирусом за сутки

11:20 05.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 024. Общее количество инфицированных достигло 4 301 159, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,26%.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 464, до 3 885 321. По данным штаба, уже вылечились 90,3% заразившихся в стране.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 462 против 475 днем ранее. Всего от инфекции умерли 88 285 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,05%, следует из данных штаба.

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