Медведев предложил не считать опекунство работой, лишающей права на пособие по безработице

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в пятницу в ходе приема граждан предложил внести поправки в законодательство и дать разъяснения службам занятости, согласно которым договор об опекунстве не может считаться сделкой, приносящей доход и лишающей человека права на пособие по безработице.

"Наверное, было бы справедливо законодательство в этой части, действительно, изменить, дать разъяснения региональным службам занятости - и через государственные ресурсы, и через правительственные ресурсы, и через ресурсы "Единой России" так, чтобы такого рода отношения не квалифицировались как сделка, которая приносит человеку доход, лишающий этого человека права на получение пособия по безработице", - сказал Медведев.