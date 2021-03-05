Медведев предложил не считать опекунство работой, лишающей права на пособие по безработице
14:32 05.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в пятницу в ходе приема граждан предложил внести поправки в законодательство и дать разъяснения службам занятости, согласно которым договор об опекунстве не может считаться сделкой, приносящей доход и лишающей человека права на пособие по безработице.
"Наверное, было бы справедливо законодательство в этой части, действительно, изменить, дать разъяснения региональным службам занятости - и через государственные ресурсы, и через правительственные ресурсы, и через ресурсы "Единой России" так, чтобы такого рода отношения не квалифицировались как сделка, которая приносит человеку доход, лишающий этого человека права на получение пособия по безработице", - сказал Медведев.
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