Медведев пообещал ускорить принятие закона о запрете взимать комиссию при оплате услуг ЖКХ
16:32 05.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев пообещал принять меры для ускорения принятия закона, запрещающего взимать комиссию при оплате за услуги ЖКХ.
"Наша партия разработала законопроект, который запрещает взыскание комиссии по оплате услуг ЖКХ. Этот законопроект прошел первое чтение, получил необходимые заключения. Постараюсь сделать все, чтобы простимулировать его как можно более быстрое принятие", - сказал Медведев.
Он отметил, что комиссия, связанная с оплатой ЖКХ, "вроде как небольшая, но если перевод небольшой, то эти проценты [комиссии] могут составлять чуть ли не 50%". "Если перевод на 100 рублей, то это 50%, если на 200 рублей, то это 25%, что, конечно, несправедливо", - подчеркнул он.
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