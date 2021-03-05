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Олимпиада в Токио почти наверняка пройдет без зрителей из-за рубежа - Kyodo

19:20 05.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио почти наверняка откажутся от допуска болельщиков из-за границы. Об этом в пятницу сообщило агентство Киодо.

По данным его источников, соответствующее решение будет принято в середине марта на совместном заседании, которое проведут Организационный комитет игр, правительство Японии, власти Токио, руководство Международного олимпийского комитета и руководство Международного паралимпийского комитета.

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