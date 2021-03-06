В ночь на 7 марта в Москве может похолодать до -8 градусов

09:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве от четырех до двух градусов мороза, ночью похолодает до девяти градусов. В Подмосковье температура днем опустится до шести градусов мороза, ночью - до 12 градусов.

Северо-западный и западный ветер не превысит в субботу 10 м/с. В ночь на воскресенье ветер сменит направление на юго-западное и составит 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 20 м/с.

Кроме того, в ночные часы в столичном регионе возможны снежные заносы и метель. Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра и метели сохранится в Москве и Подмосковье до 21:00 мск воскресенья.