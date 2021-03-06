Папа Римский встретился с духовным лидером шиитов Ирака

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск провел первую в истории папства встречу с духовным лидером шиитов Ирака великим аятоллой Али Систани. Как сообщает в субботу служба печати Святого престола, беседа носила строго личный характер и состоялась в резиденции в Эн- Наджафе - духовном центре мусульман-шиитов, где захоронен первый шиитский имам Али - двоюродный брат и зять пророка Мухаммеда.

Содержание встречи и обсуждаемые темы не разглашаются. Однако наблюдатели отмечают ее историческое значение для межрелигиозного диалога.