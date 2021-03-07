Обстоятельства смерти женщины после прививки от коронавируса изучают в Австрии
16:10 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно заявлению надзорной службы, одна женщина умерла в результате тяжелых нарушений свертываемости крови, у второй развилась тромбоэмолия легочной артерии, но она уже идет на поправку. "В настоящее время нет указаний на причинно-следственную связь с вакциной", - отмечается в сообщении.
"Ведется выяснение обстоятельств с участием соответствующих экспертов, чтобы полностью исключить возможную связь. С целью предосторожности оставшиеся запасы этой партии вакцины прививаться не будут", - добавили в ведомстве.
2 марта ТАСС сообщал, что Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения Австрии оповестило о 41 случае смерти людей, которые произошли после прививки от коронавируса вакциной консорциума Pfizer - BioNTech ("Пфайзер" - "Бионтек"), но связь с препаратом не установлена.
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