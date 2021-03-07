О своем роспуске объявила организация "За права человека" правозащитника Пономарева
17:10 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы, делегаты съезда, представители 35 региональных отделений Национальной общественной организации "За права человека", принимаем решение о роспуске организации", - говорится в заявлении.
Свое решение делегаты съезда объяснили вступлением в силу законов об административной и уголовной ответственности для признанных иноагентами некоммерческих организаций, незарегистрированных политических объединений, СМИ и физических лиц за невыполнение установленных для них в законодательстве требований.
Согласно тексту заявления, организация "категорически не признает" себя иностранным агентом.
В конце декабря 2020 года стало известно, что министерство юстиции внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пятерых человек, в том числе правозащитника Льва Пономарева. С начала марта 2021 года вступили в силу законы об административных штрафах в несколько сотен тысяч рублей и уголовной ответственности вплоть до пяти лет лишения свободы для признанных иноагентами некоммерческих организаций, незарегистрированных политических объединений, СМИ и физических лиц за невыполнение установленных для них в законодательстве требований.
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