О своем роспуске объявила организация "За права человека" правозащитника Пономарева

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная общественная организация "За права человека" правозащитника Льва Пономарева (признан физлицом, выполняющим функции иностранного агента) объявила о своем роспуске. Об этом говорится в заявлении второго чрезвычайного и внеочередного съезда организации, опубликованного в воскресенье на ее официальном сайте.



"Мы, делегаты съезда, представители 35 региональных отделений Национальной общественной организации "За права человека", принимаем решение о роспуске организации", - говорится в заявлении.



Свое решение делегаты съезда объяснили вступлением в силу законов об административной и уголовной ответственности для признанных иноагентами некоммерческих организаций, незарегистрированных политических объединений, СМИ и физических лиц за невыполнение установленных для них в законодательстве требований.



Согласно тексту заявления, организация "категорически не признает" себя иностранным агентом.



В конце декабря 2020 года стало известно, что министерство юстиции внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пятерых человек, в том числе правозащитника Льва Пономарева. С начала марта 2021 года вступили в силу законы об административных штрафах в несколько сотен тысяч рублей и уголовной ответственности вплоть до пяти лет лишения свободы для признанных иноагентами некоммерческих организаций, незарегистрированных политических объединений, СМИ и физических лиц за невыполнение установленных для них в законодательстве требований.



