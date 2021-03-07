Принц Гарри с супругой начали войну против королевской семьи - СМИ

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл начали войну против королевской семьи, допустив критические высказывания в ее отношении в готовящемся к выходу интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом в опубликованном в воскресенье комментарии газете "Санди таймс" заявили источники в Букингемском дворце.



По словам собеседников издания, дворец и члены королевской семьи намерены "с достоинством молчать", не комментируя содержание интервью, которое в воскресенье вечером будет показано в эфире американского телеканала Си- би-эс. При этом не исключается возможность ответных действий в случае, если в интервью прозвучат обвинения в адрес конкретных лиц.



"Ответ будет сильно зависеть от того, на кого будет обращена критика - на королевскую семью или на [конкретных] людей, - отметил источник "Санди таймс". - Если люди подвергнутся нападкам, то они открыто постоят за себя. Королевская семья может принять и выдержать такой удар, но не отдельные люди. Королевская семья не ведет войны, ее ведут [герцог и герцогиня] Сассекские".



В Букингемском дворце изданию также заявили, что королева Елизавета II не будет смотреть интервью, которое начнется после часа ночи по лондонскому времени, однако на следующее утро за завтраком ее помощники ознакомят Ее Величество с содержанием передачи и ключевыми высказываниями супругов.



Предстоящее интервью принца Гарри и Меган Маркл, в котором они должны коснуться причин своего решения переехать в США и сложить обязанности старших членов британской королевской семьи, вызывает большой интерес общественности по обе стороны Атлантики. В одном из уже показанных коротких отрывков передачи, которая длится почти два часа, Маркл заявила о том, что "фирма" (под этим термином часто подразумевают членов британской королевской семьи и их ближайшее окружение) играла "активную роль в распространении слухов" о ней самой и ее муже.



Ранее на этой неделе в британских газетах появились сообщения о том, что до разрыва герцога и герцогини Сассекских с королевской семьей у Меган Маркл возникали многочисленные конфликты с подчиненными. Ее бывшие помощники обвинили ее в издевательствах и необоснованных претензиях. В Букингемском дворце пообещали провести расследование в связи с прозвучавшими обвинениями, а представители герцога и герцогини решительно их отвергли, назвав ложными и связав момент появления публикаций со скорым выходом интервью.



