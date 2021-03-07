В Дагестане возобновлено электроснабжение потребителей - энергокомпания
18:20 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Специалисты регионального филиала "Россети Северный Кавказ" полностью завершили комплекс восстановительных мероприятий на энергообъектах 6-10 кВ и возобновили электроснабжение потребителей, оставшихся без света из-за сильного ветра", - говорится в сообщении.
Уточняется, что энергетики филиала "Дагэнерго" продолжают работу в особом режиме, они отрабатывают индивидуальные заявки по нарушениям электроснабжения в сети 0,4 кВ.
Ранее сообщалось, что в регионах Северного Кавказа фиксировалось резкое ухудшение погоды: сильный ветер с порывами до 30 м/с, местами снегопад, объявлено штормовое предупреждение. Локальные отключения произошли в Дагестане - в Дербентском, Хасавюртовском, Карабудахкентском, Каякентском районах, а также частично в Махачкале. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей - около 151 200 человек.
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