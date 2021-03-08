Мужчина подозреваемый в убийстве 6-летнего сына является сотрудником полиции - МВД РФ

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина, которого подозревают в убийстве своего 6-летнего сына на юге Москвы, является сотрудником полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.



"Прибывшие на место сотрудники полиции задержали отца мальчика, подозреваемого в совершении противоправного деяния, находившегося, как предполагается, в состоянии сильного опьянения. Задержанный является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов Москвы", - сказали в главке.



Полиция начала служебную проверку и пообещала уволить мужчину.



Ранее сообщалось, что в ночь на 8 марта в квартире жилого дома на Пролетарском проспекте в Москве было обнаружено тело ребенка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти. Предварительно установлено, что в квартире находился его отец 1981 года рождения, который совершил противоправное деяние. Мужчина был задержан и доставлен в Следственный комитет для допроса. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего ребенка").



В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что мальчику было шесть лет. Он умер от телесных повреждений. Прибывшие медики не смогли его спасти. В связи с убийством прокуратура начала проверку. Результаты расследования дела поставлены прокуратурой Москвы на контроль.



