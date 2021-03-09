В США 12 штатов подали иск на Байдена из-за климатического указа - "Фокс ньюс"

07:28 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Миссури и еще 11 штатов США подали иск в отношении президента страны Джо Байдена и его администрации за подписание указа о защите здоровья населения и окружающей среды. Как в понедельник сообщил телеканал "Фокс ньюс", истцы полагают, что расширение полномочий федеральных регуляторов может нанести серьезный экономический ущерб.

По его сведениям, к иску, который выдвинул генеральный прокурор Миссури Эрик Шмитт, присоединились его коллеги из Арканзаса, Аризоны, Индианы, Канзаса, Монтаны, Небраски, Огайо, Оклахомы, Южной Каролины, Теннеси и Юты. В ходатайстве указывается, что, согласно тексту указа, федеральные власти могут утверждать цифры общественных издержек парниковых газов, которые затем станут основанием для федеральных регуляторов изменять и вводить новые положения, что приведет к дополнительному финансовому бремени рядовых жителей страны. По мнению истцов, указ нарушает принцип разделения властей.

Согласно приведенным в ходатайстве промежуточным подсчетам рабочей группы Байдена, общая сумма таких общественных издержек составляет 9,5 трлн долларов, "На деле эта огромная цифра будет использоваться для оправдания огромного расширения власти федеральных регуляторов, которые будут вмешиваться в каждый аспект жизни американцев - от их машин до холодильников и домов, продуктов и счетов за электричество", - приводит телеканал выдержку из иска.