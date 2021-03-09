Более 600 тыс. россиян стали невыездными из-за долгов в начале года - данные ФССП
07:38 09.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приставы в начале года ограничили выезд из России более 600 тыс. должников. Это следует из статистических данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за январь, с которыми ознакомился ТАСС.
"Количество исполнительных производств, в рамках которых выносились постановления о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации в январе [составило] 605,6 тыс.", - указано в отчетности ФССП за январь. Каждый десятый - это неплательщик алиментов.
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