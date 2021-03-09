Количество поврежденных огнем ВСУ домов на западе Донецка увеличилось до 11 – УНМ

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Одиннадцать домов повреждено в поселке Старомихайловка на западе Донецка в результате обстрела со стороны украинской армии. Об этом 8 марта сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

«В результате обстрела зафиксированы повреждения 11 жилых домостроений по улицам Чкалова, 18Б, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35 и 39, Гагарина, 8 и 9», – отметили в УНМ, добавив, что огонь велся из стрелкового оружия и из вооружения БМП-2 со стороны позиций 3-го батальона 28-ой бригады ВСУ.

ДАН