Организацию "Насилию.нет" после объявления иноагентом вынуждают покинуть занимаемый офис

08:51 Источник: Эхо Москвы

Юридически арендодатели имеют на это право, однако претензии начались именно после получения организацией статуса иноагента. Об этом «Эху Москвы» рассказала учредитель и директор Центра Анна Ривина.

Центр «Насилию.нет» помогает людям, столкнувшимся с проблемой домашнего насилия.