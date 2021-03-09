Российским вузам разрешат проводить экзамены дистанционно

08:55 Источник: РОСБАЛТ

Российские вузы смогут проводить промежуточную аттестацию дистанционно с помощью биометрии. Такая возможность появится у учебных заведений со следующего учебного года, говорится в постановлении правительства, документ опубликован на сайте кабмина.

В тексте отмечено, что право принять такое решение будет дано руководству вузов. Потребуется и согласие самого студента. Систему планируется применять для проведения экзаменов в 2021 — 2022 учебном году.

Экзамены в таком формате смогут сдавать студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры. Они должны будут зарегистрироваться в Единой биометрической системе и перед началом экзамена пройти процедуру прокторинга — произнести перед камерой случайную числовую последовательность, после чего сведения по защищенным каналам будут переданы в вуз.