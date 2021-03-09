0
0
0
НОВОСТИ

Госдеп обвинил российские разведслужбы в распространении дезинформации о вакцинах, одобренных США

09:32 09.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Американский госдепартамент обвинил российские разведслужбы в распространении дезинформации о вакцинах, одобренных США. По словам официального представителя Госдепа Неда Прайса, выявлены как минимум четыре российские онлайн-платформы, которые работали под руководством российской разведки.

О том, что Россия ведет такую кампанию ранее сообщала газета Уолл-Стрит Джорнал. В Кремле публикацию назвали ерундой.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 09.03.2021
СМИ выложили фильм об имуществе Лукашенко
0
66
09:05 09.03.2021
Около половины британцев назвали неуместными высказывания принца Гарри и Меган Маркл в их интервью
0
94
09:00 09.03.2021
Экс-посол Украины заявил, что нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Россией
0
102
08:55 09.03.2021
Российским вузам разрешат проводить экзамены дистанционно
0
119
08:51 09.03.2021
Организацию "Насилию.нет" после объявления иноагентом вынуждают покинуть занимаемый офис
0
117
08:36 09.03.2021
Суд в Анкаре планирует продолжить сегодня слушания по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова
0
132
08:26 09.03.2021
Количество поврежденных огнем ВСУ домов на западе Донецка увеличилось до 11 – УНМ
0
148
08:10 09.03.2021
Возможности России и Китая в космосе беспокоят Соединенные Штаты - командующий Космическими силами США
0
163
07:55 09.03.2021
Движение на участке схода вагонов с рельсов в Забайкалье частично восстановлено
0
170
07:48 09.03.2021
В Госдуме разработали законопроект об уголовной ответственности за фейки о росте цен - газета
0
214

Возврат к списку