Госдеп обвинил российские разведслужбы в распространении дезинформации о вакцинах, одобренных США

09:32 Источник: Эхо Москвы

Американский госдепартамент обвинил российские разведслужбы в распространении дезинформации о вакцинах, одобренных США. По словам официального представителя Госдепа Неда Прайса, выявлены как минимум четыре российские онлайн-платформы, которые работали под руководством российской разведки.

О том, что Россия ведет такую кампанию ранее сообщала газета Уолл-Стрит Джорнал. В Кремле публикацию назвали ерундой. Эхо Москвы