Коронавирус перенесли 35% депутатов Госдумы, 22% сделали прививки - Володин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прививку от коронавирусной инфекции сделали 22% от общего числа депутатов Госдумы, 35% парламентариев переболели COVID-19. Об этом во вторник сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"У нас переболело 35% депутатского корпуса, 22% депутатов сделали прививки, но это не значит, что мы должны с вами нарушать меры предосторожности, безопасности, которые для того, чтобы мы могли преодолеть пандемию, нам помогают", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.