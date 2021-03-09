Коронавирус перенесли 35% депутатов Госдумы, 22% сделали прививки - Володин
13:00 09.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прививку от коронавирусной инфекции сделали 22% от общего числа депутатов Госдумы, 35% парламентариев переболели COVID-19. Об этом во вторник сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
"У нас переболело 35% депутатского корпуса, 22% депутатов сделали прививки, но это не значит, что мы должны с вами нарушать меры предосторожности, безопасности, которые для того, чтобы мы могли преодолеть пандемию, нам помогают", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
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