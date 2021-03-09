Премьер Эстонии заявила, что не видит необходимости ограничивать образование на русском

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не видит необходимости ограничивать возможности для получения образования в республике на русском языке. Об этом она сообщила во вторник в ответе на запрос депутата Рийгикогу (парламента) Евгения Осиновского.

"Еще несколько лет назад 80% населения Эстонии хотело, чтобы обучение эстонскому языку начиналось с детского сада, - написала она в ответе, который цитирует портал Э-эр-эр. - Соответственно, нет необходимости ограничивать русскоязычное образование, но важно поддерживать школы, чтобы обеспечить необходимые условия для предоставления качественного образования на эстонском языке. Как для детей, для которых эстонский язык является родным, так и для детей с другим родным языком".