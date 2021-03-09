Россию в 2021 году ожидает рост экономики на 2,7% - прогноз ОЭСР

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост российской экономики составит в 2021 году 2,7% и 2,6% в 2022 году. Такой прогноз содержится в опубликованном во вторник предварительном докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о перспективах экономики стран "Группы двадцати" и других государств мира.