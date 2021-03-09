Само существование России в США у некоторых вызывает обеспокоенность, но напрасно - Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских военных, но напрасно, так как Москва выступает за мир и сотрудничество. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова командующего Космическими силами США генерал Джона Реймонда о том, что возможности РФ и Китая на орбите вызывают обеспокоенность.

"В целом такое ощущение, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов", - заметил представитель Кремля.

Он при этом назвал такие опасения американцев совершенно беспочвенными. "Россия - мирная страна, она выступает за сотрудничество", - сказал Песков.