Ситуацию с ценами на продукты в РФ в целом удается держать под контролем - Песков
14:12 09.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цены на продукты в России находятся под давлением ряда факторов, но правительству удается эффективно сдерживать их влияние. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По оценке Кремля, ситуацию с ценами на продовольственные товары "в целом удается все-таки держать под контролем".
"Мы знаем, что на рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты питания к волатильности, - отметил Песков. - Но в то же время правительство достаточно эффективно амортизирует влияние этих факторов".
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