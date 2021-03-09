Ситуацию с ценами на продукты в РФ в целом удается держать под контролем - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на продукты в России находятся под давлением ряда факторов, но правительству удается эффективно сдерживать их влияние. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По оценке Кремля, ситуацию с ценами на продовольственные товары "в целом удается все-таки держать под контролем".

"Мы знаем, что на рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты питания к волатильности, - отметил Песков. - Но в то же время правительство достаточно эффективно амортизирует влияние этих факторов".