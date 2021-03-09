В ООН раскритиковали введенный в Швейцарии запрет скрывать лицо в публичных местах

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итоги состоявшегося в Швейцарии в минувшее воскресенье референдума, в ходе которого граждане одобрили законодательную инициативу о введении запрета скрывать лицо под одеждой в публичных местах, вызвали острую критику со стороны Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). В комментарии, опубликованном во вторник в Женеве, официальный представитель этого ведомства Равина Шамдасани заявила, что дискриминация в отношении женщин-мусульманок отныне санкционирована швейцарским законодательством, и это "вызывает глубокое сожаление".

По ее мнению, общественная политическая кампания перед референдумом имела "ксенофобский подтекст". В итоге Швейцария присоединилась "к небольшому числу стран, где активная дискриминация в отношении женщин-мусульманок отныне санкционирована законом", и "это вызывает глубокое сожаление", сказала официальный представитель УВКПЧ. Шамдасани пояснила, что "применение закона, диктующего женщинам, что им надевать, является проблематичным с точки зрения прав человека". "Нельзя заставлять женщин закрывать лицо, но в то же время юридический запрет закрывать лицо ограничит свободу женщин заявлять о своей религии или верованиях, и он широко сказывается на их человеческих правах", - констатировала она.