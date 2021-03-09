0
0
52
НОВОСТИ

США со времен Саакашвили привыкли в ручном режиме управлять Грузией - Нарышкин

15:12 09.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США со времен Михаила Саакашвили привыкли управлять политическими процессами в Грузии в ручном режиме. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявление которого опубликовано во вторник на сайте СВР.

"США еще со времен М. Саакашвили привыкли в ручном режиме управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции", - отметил он.

Глава СВР подчеркнул, что "для наведения порядка в Грузии американцы планируют наладить системную работу по оказанию поддержки оппозиционерам и одновременному подрыву позиций партии "Грузинская мечта".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 09.03.2021
Фадеев усомнился в необходимости тюремных сроков за высадку детей из транспорта
0
42
15:00 09.03.2021
В ООН раскритиковали введенный в Швейцарии запрет скрывать лицо в публичных местах
0
95
14:32 09.03.2021
Биологи нашли ближайшего родственника SARS-CoV-2 среди летучих мышей на юге Китая
0
145
14:12 09.03.2021
Ситуацию с ценами на продукты в РФ в целом удается держать под контролем - Песков
0
233
14:00 09.03.2021
Само существование России в США у некоторых вызывает обеспокоенность, но напрасно - Песков
0
188
13:32 09.03.2021
Ошибочный возврат налогового вычета гражданину нельзя считать мошенничеством - КС
0
201
13:20 09.03.2021
Россию в 2021 году ожидает рост экономики на 2,7% - прогноз ОЭСР
0
185
13:05 09.03.2021
Премьер Эстонии заявила, что не видит необходимости ограничивать образование на русском
0
218
13:00 09.03.2021
Коронавирус перенесли 35% депутатов Госдумы, 22% сделали прививки - Володин
0
200
12:32 09.03.2021
Минфин РФ может направить остатки средств на расходы бюджета-2021 и снизить заимствования
0
233

Возврат к списку