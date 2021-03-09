США со времен Саакашвили привыкли в ручном режиме управлять Грузией - Нарышкин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США со времен Михаила Саакашвили привыкли управлять политическими процессами в Грузии в ручном режиме. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявление которого опубликовано во вторник на сайте СВР.

"США еще со времен М. Саакашвили привыкли в ручном режиме управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции", - отметил он.

Глава СВР подчеркнул, что "для наведения порядка в Грузии американцы планируют наладить системную работу по оказанию поддержки оппозиционерам и одновременному подрыву позиций партии "Грузинская мечта".