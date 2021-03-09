Фадеев усомнился в необходимости тюремных сроков за высадку детей из транспорта
15:32 09.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Глава СПЧ усомнился в необходимости тюремных сроков за высадку детей из транспорта. Ранее 12-летнюю девочку в Кирове выставили на мороз за то, что у неё не хватило одного рубля на билет.
После этого прокуратура возбудила уголовное дело против кондуктора.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» глава СПЧ Валерий Фадеев призвал не давать за такие правонарушения реальные сроки. По его словам, необходимо ориентироваться на недавно принятый закон, который запрещает кондукторам высаживать детей до 16 лет за безбилетный проезд. Нужно дождаться других прецедентов, заключил Фадеев.
«Уже принят закон о том, что запрещено высаживать. Подождите, что ж сразу сроки-то? Сразу тюрьма? Давайте подождём, посмотрим, как закон будет работать. Видимо, в соответствии с этим законом оштрафуют того, кто высадил [девочку в Кирове — прим. ГМ], перевозчика этого. Давайте дождёмся того, чтобы появились прецеденты и стало понятно перевозчикам, кондукторам, что за это наказывают, за высаживание детей. Чтобы люди поняли, что этого делать нельзя. Давайте подождём, а потому уж будем про тюрьму говорить. Не надо про тюрьму говорить раньше времени».
Прокуратура Кировской области возбудила уголовное дела против кондуктора по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Она предполагает наказание в виде штрафа, также обвиняемому может грозить до одного года заключения.
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