Миссионерство в общественных местах разрешено, если не нарушает общественный порядок - КС
16:00 09.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Религиозные объединения могут вести миссионерскую деятельность при соблюдении общественного порядка на различных площадках, в том числе общественных местах, а не только в культовых сооружениях и на принадлежащих им участках, которые указаны в федеральном законе "О свободе совести и религиозных объединениях". Об этом говорится в определении Конституционного суда (КС) России по жалобе организатора шествия кришнаитов в центре Новосибирска.
"Пункт 2 статьи 24.1 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях", действующий в системе с другими положениями данного Федерального закона, с учетом приведенных правовых позиций Конституционного суда РФ и разъяснений Президиума Верховного суда РФ не может рассматриваться как исключающий возможность осуществления миссионерской деятельности в иных местах при условии соблюдения требований законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях", - говорится в документе.
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