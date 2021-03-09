Китай и РФ подписали меморандум о создании станции на Луне
16:12 09.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом сообщили во вторник Роскосмос и CNSA.
"Госкорпорация "Роскосмос" и CNSA <...> будут содействовать сотрудничеству по созданию МНЛС с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров, имея цель укреплять научно-исследовательское взаимодействие и продвигать исследование и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества",- говорится в сообщении российской госкорпорации.
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