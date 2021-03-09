Вакцинация от ковида для сотрудников Кремля добровольна, "обязаловки" нет - Песков

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники администрации президента России понимают необходимость вакцинации от коронавируса, но это добровольный процесс, нет никакой "обязаловки". Об этом заявил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Те, кто не болел, и те, кто не имеет в достаточной степени иммунитет, конечно, они понимают необходимость вакцинации для того, чтобы активно участвовать в работе, в ежедневных делах. Но вместе с тем это абсолютно добровольный процесс, здесь никакой обязаловки нет и быть не может", - сказал представитель Кремля.