Осужденных могут привлечь к массовому производству мусорных контейнеров
17:00 09.03.2021 Источник: Интерфакс
Федеральная служба исполнения наказаний готова подключить свои производственные и трудовые ресурсы в рамках массового производства контейнеров для раздельного сбора отходов, сообщил директор ФСИН Александр Калашников на встрече с главой Минприроды Александром Козловым.
"В системе есть производственные мощности, на которых можно наладить выпуск контейнеров. Сейчас в некоторых учреждениях их уже выпускают, но если внедрить единый стандарт и получить общероссийский заказ, то производство будет организовано в каждом субъекте", - сказал Калашников, которого цитирует пресс-служба Минприроды.
По его словам, к производству мусорных контейнеров ФСИН может привлечь заключенных под стражу, а также тех, кто приговорен к принудительным и испытательным работам.
"Минимум 2 тысячи человек сейчас уже могут поработать на благо общества и быть перевоспитаны трудом. А если учитывать весь спецконтингент, то это десятки тысяч людей", - заявил в свою очередь участвовавший во встрече замдиректора ФСИН Рустам Степаненко.
Глава Минприроды сообщил, что ведомство планирует определить единый стандарт производства контейнеров. "Нам нужно будет определиться с единым стандартом для производства, отработать (этот вопрос) с "Российским экологическим оператором" и региональными операторами", - сказал Козлов.
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