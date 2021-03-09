0
0
37
НОВОСТИ

Осужденных могут привлечь к массовому производству мусорных контейнеров

17:00 09.03.2021 Источник: Интерфакс

Федеральная служба исполнения наказаний готова подключить свои производственные и трудовые ресурсы в рамках массового производства контейнеров для раздельного сбора отходов, сообщил директор ФСИН Александр Калашников на встрече с главой Минприроды Александром Козловым.

"В системе есть производственные мощности, на которых можно наладить выпуск контейнеров. Сейчас в некоторых учреждениях их уже выпускают, но если внедрить единый стандарт и получить общероссийский заказ, то производство будет организовано в каждом субъекте", - сказал Калашников, которого цитирует пресс-служба Минприроды.

По его словам, к производству мусорных контейнеров ФСИН может привлечь заключенных под стражу, а также тех, кто приговорен к принудительным и испытательным работам.

"Минимум 2 тысячи человек сейчас уже могут поработать на благо общества и быть перевоспитаны трудом. А если учитывать весь спецконтингент, то это десятки тысяч людей", - заявил в свою очередь участвовавший во встрече замдиректора ФСИН Рустам Степаненко.

Глава Минприроды сообщил, что ведомство планирует определить единый стандарт производства контейнеров. "Нам нужно будет определиться с единым стандартом для производства, отработать (этот вопрос) с "Российским экологическим оператором" и региональными операторами", - сказал Козлов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 09.03.2021
Ледокол ЗВО начали обколку льда в Финском заливе
0
12
16:32 09.03.2021
Вакцинация от ковида для сотрудников Кремля добровольна, "обязаловки" нет - Песков
0
93
16:12 09.03.2021
Китай и РФ подписали меморандум о создании станции на Луне
0
145
16:00 09.03.2021
Миссионерство в общественных местах разрешено, если не нарушает общественный порядок - КС
0
142
15:32 09.03.2021
Фадеев усомнился в необходимости тюремных сроков за высадку детей из транспорта
0
170
15:12 09.03.2021
США со времен Саакашвили привыкли в ручном режиме управлять Грузией - Нарышкин
0
209
15:00 09.03.2021
В ООН раскритиковали введенный в Швейцарии запрет скрывать лицо в публичных местах
0
225
14:32 09.03.2021
Биологи нашли ближайшего родственника SARS-CoV-2 среди летучих мышей на юге Китая
0
244
14:12 09.03.2021
Ситуацию с ценами на продукты в РФ в целом удается держать под контролем - Песков
0
362
14:00 09.03.2021
Само существование России в США у некоторых вызывает обеспокоенность, но напрасно - Песков
0
299

Возврат к списку