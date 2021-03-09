Ледоколы ЗВО начали обколку льда в Финском заливе
17:12 09.03.2021 Источник: Интерфакс
Корабли Ленинградской военно-морской базы приступили к обколке льда для предотвращения наводнений и подтопления Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) во вторник.
Ледокол "Буран" и рейдовые буксиры приступили к обколке льда в акватории Финского залива, местах базирования Балтийского флота и вспомогательных судов обеспечения. Кроме того, ледокол осуществляет ледовую проводку на выход в Балтийское море военных кораблей и гражданских судов, оказавшихся в опасности.
Резкими перепадами температуры были вызваны сильные подвижки внутриводного льда и скопление шуги в акваториях бухт Купеческая, Средняя и Военная. Подобные явления могут вызвать наводнение, когда уровень воды поднимается на 10 %.
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