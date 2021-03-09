0
0
164
НОВОСТИ

Ледоколы ЗВО начали обколку льда в Финском заливе

17:12 09.03.2021 Источник: Интерфакс

Корабли Ленинградской военно-морской базы приступили к обколке льда для предотвращения наводнений и подтопления Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) во вторник.

Ледокол "Буран" и рейдовые буксиры приступили к обколке льда в акватории Финского залива, местах базирования Балтийского флота и вспомогательных судов обеспечения. Кроме того, ледокол осуществляет ледовую проводку на выход в Балтийское море военных кораблей и гражданских судов, оказавшихся в опасности.

Резкими перепадами температуры были вызваны сильные подвижки внутриводного льда и скопление шуги в акваториях бухт Купеческая, Средняя и Военная. Подобные явления могут вызвать наводнение, когда уровень воды поднимается на 10 %.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 09.03.2021
Косово дальше от независимости, чем в 2012 году - глава МВД Сербии
0
17
18:00 09.03.2021
Турецкий суд приговорил 5 человек к пожизненным заключениям по делу об убийстве Карлова
0
99
17:50 09.03.2021
Андрей Воробьев: Военно-патриотический центр «Авангард» – проект для подростков, которые хотят быть успешными и сильными
0
109
17:32 09.03.2021
На МКС космонавты покрыли герметиком вторую трещину
0
134
17:00 09.03.2021
Осужденных могут привлечь к массовому производству мусорных контейнеров
0
173
16:32 09.03.2021
Вакцинация от ковида для сотрудников Кремля добровольна, "обязаловки" нет - Песков
0
203
16:12 09.03.2021
Китай и РФ подписали меморандум о создании станции на Луне
0
273
16:00 09.03.2021
Миссионерство в общественных местах разрешено, если не нарушает общественный порядок - КС
0
238
15:32 09.03.2021
Фадеев усомнился в необходимости тюремных сроков за высадку детей из транспорта
0
231
15:12 09.03.2021
США со времен Саакашвили привыкли в ручном режиме управлять Грузией - Нарышкин
0
302

Возврат к списку