Ледоколы ЗВО начали обколку льда в Финском заливе

17:12 Источник: Интерфакс

Корабли Ленинградской военно-морской базы приступили к обколке льда для предотвращения наводнений и подтопления Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) во вторник.

Ледокол "Буран" и рейдовые буксиры приступили к обколке льда в акватории Финского залива, местах базирования Балтийского флота и вспомогательных судов обеспечения. Кроме того, ледокол осуществляет ледовую проводку на выход в Балтийское море военных кораблей и гражданских судов, оказавшихся в опасности.

Резкими перепадами температуры были вызваны сильные подвижки внутриводного льда и скопление шуги в акваториях бухт Купеческая, Средняя и Военная. Подобные явления могут вызвать наводнение, когда уровень воды поднимается на 10 %.