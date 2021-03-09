На МКС космонавты покрыли герметиком вторую трещину

17:32 Источник: Интерфакс

Экипаж Международной космической станции (МКС) покрыл слоем герметика вторую трещину на МКС, следует из переговоров экипажа с ЦУПом, трансляцию которых во вторник ведет NASA.

"Большое спасибо за работу. Завтра мы наносим слой номер два", - сказал представитель ЦУПа.

Из-за труднодоступности трещины экипаж попробовал нанести герметик с помощью специальных пластин. С первой попытки это сделать не удалось, большая часть герметика осталась на пластине. После этого было предложено использовать специальные ленты.

Как сообщали ранее в пресс-службе Ракетно-космической корпорации "Энергия", на вторник запланировано нанесение первого слоя герметика на вторую трещину.

Накануне космонавты проработали с наземными специалистами план ремонтно-восстановительных работ.