0
0
132
НОВОСТИ

На МКС космонавты покрыли герметиком вторую трещину

17:32 09.03.2021 Источник: Интерфакс

Экипаж Международной космической станции (МКС) покрыл слоем герметика вторую трещину на МКС, следует из переговоров экипажа с ЦУПом, трансляцию которых во вторник ведет NASA.

"Большое спасибо за работу. Завтра мы наносим слой номер два", - сказал представитель ЦУПа.

Из-за труднодоступности трещины экипаж попробовал нанести герметик с помощью специальных пластин. С первой попытки это сделать не удалось, большая часть герметика осталась на пластине. После этого было предложено использовать специальные ленты.

Как сообщали ранее в пресс-службе Ракетно-космической корпорации "Энергия", на вторник запланировано нанесение первого слоя герметика на вторую трещину.

Накануне космонавты проработали с наземными специалистами план ремонтно-восстановительных работ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 09.03.2021
Косово дальше от независимости, чем в 2012 году - глава МВД Сербии
0
17
18:00 09.03.2021
Турецкий суд приговорил 5 человек к пожизненным заключениям по делу об убийстве Карлова
0
99
17:50 09.03.2021
Андрей Воробьев: Военно-патриотический центр «Авангард» – проект для подростков, которые хотят быть успешными и сильными
0
109
17:12 09.03.2021
Ледоколы ЗВО начали обколку льда в Финском заливе
0
172
17:00 09.03.2021
Осужденных могут привлечь к массовому производству мусорных контейнеров
0
173
16:32 09.03.2021
Вакцинация от ковида для сотрудников Кремля добровольна, "обязаловки" нет - Песков
0
203
16:12 09.03.2021
Китай и РФ подписали меморандум о создании станции на Луне
0
273
16:00 09.03.2021
Миссионерство в общественных местах разрешено, если не нарушает общественный порядок - КС
0
238
15:32 09.03.2021
Фадеев усомнился в необходимости тюремных сроков за высадку детей из транспорта
0
231
15:12 09.03.2021
США со времен Саакашвили привыкли в ручном режиме управлять Грузией - Нарышкин
0
302

Возврат к списку