0
0
101
НОВОСТИ

Андрей Воробьев: Военно-патриотический центр «Авангард» – проект для подростков, которые хотят быть успешными и сильными

17:50 09.03.2021

фото семенца.jpg
Фото Константина Семенца
Более 15 тыс. ребят из Подмосковья смогут ежегодно проходить сборы в центре военно-патриотического воспитания «Авангард» в парке «Патриот». Губернатор Московской области Андрей Воробьёв совместно с министром обороны Сергеем Шойгу и мэром Москвы Сергеем Собяниным проверил условия проживания и подготовки подростков.

«Нам бы хотелось, чтобы подобные центры появились во всех городах, где есть хотя бы одна школа. В планах этого года дополнительно еще строительство 37 центров – создание их в 37 субъектах», – отметил Сергей Шойгу.

«Авангард» – совместный проект Министерства обороны, правительств Московской области и Москвы. Его поддержал президент Владимир Путин. Центр рассчитан на проживание и обучение 600 старшеклассников. Тут 3 жилых корпуса, столовая, медпункт. В 2021 году предусмотрена 41 смена, продолжительность каждой – 5 суток. За это время ребята смогут изучить 5 военно-учетных специальностей под руководством более 100 инструкторов, педагогов и вожатых.

«Этот проект для подростков, которые хотят быть успешными и сильными, интересуются различными историческими, культурными достижениями нашей страны. Здесь они могут научиться новому, отработать свои навыки, – отметил Андрей Воробьёв. – Мы благодарны, что такой проект оперативно реализован. Обязательно будем дополнять программу интересными, полезными уроками или соревнованиями».

В «Авангарде» есть все, чтобы закрепить теорию на практике: симуляторы для прыжков с парашютом и вождения техники, интерактивный тир, класс робототехники, включая управление дронами. Для всестороннего физического развития – спортзалы, скалодром, полосы препятствий, площадки для ГТО, баскетбола, волейбола и футбола, теннисные столы, тренажеры.

Собственная разработка центра – искусственный интеллект «ИРА». Он сопровождает курсантов на протяжении всего дня: от подъема и зарядки – до занятий и факультативов.

«Сборы 5-дневные, и, по сути дела, это продолжение школьной программы. Самое главное, что это неформальный проект, который создан с душой, – сказал Сергей Собянин. – Важно, чтобы ребята, пройдя здесь курсы, сборы, тоже не забывали об армии, могли возвращаться сюда, заниматься здесь на воинском полигоне, смотреть учения».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 09.03.2021
Косово дальше от независимости, чем в 2012 году - глава МВД Сербии
0
17
18:00 09.03.2021
Турецкий суд приговорил 5 человек к пожизненным заключениям по делу об убийстве Карлова
0
99
17:32 09.03.2021
На МКС космонавты покрыли герметиком вторую трещину
0
134
17:12 09.03.2021
Ледоколы ЗВО начали обколку льда в Финском заливе
0
172
17:00 09.03.2021
Осужденных могут привлечь к массовому производству мусорных контейнеров
0
173
16:32 09.03.2021
Вакцинация от ковида для сотрудников Кремля добровольна, "обязаловки" нет - Песков
0
203
16:12 09.03.2021
Китай и РФ подписали меморандум о создании станции на Луне
0
273
16:00 09.03.2021
Миссионерство в общественных местах разрешено, если не нарушает общественный порядок - КС
0
238
15:32 09.03.2021
Фадеев усомнился в необходимости тюремных сроков за высадку детей из транспорта
0
231
15:12 09.03.2021
США со времен Саакашвили привыкли в ручном режиме управлять Грузией - Нарышкин
0
302

Возврат к списку