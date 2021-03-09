Андрей Воробьев: Военно-патриотический центр «Авангард» – проект для подростков, которые хотят быть успешными и сильными

17:50

Фото Константина Семенца



Более 15 тыс. ребят из Подмосковья смогут ежегодно проходить сборы в центре военно-патриотического воспитания «Авангард» в парке «Патриот». Губернатор Московской областисовместно с министром обороныи мэром Москвыпроверил условия проживания и подготовки подростков.

«Нам бы хотелось, чтобы подобные центры появились во всех городах, где есть хотя бы одна школа. В планах этого года дополнительно еще строительство 37 центров – создание их в 37 субъектах», – отметил Сергей Шойгу.

«Авангард» – совместный проект Министерства обороны, правительств Московской области и Москвы. Его поддержал президент Владимир Путин. Центр рассчитан на проживание и обучение 600 старшеклассников. Тут 3 жилых корпуса, столовая, медпункт. В 2021 году предусмотрена 41 смена, продолжительность каждой – 5 суток. За это время ребята смогут изучить 5 военно-учетных специальностей под руководством более 100 инструкторов, педагогов и вожатых.

«Этот проект для подростков, которые хотят быть успешными и сильными, интересуются различными историческими, культурными достижениями нашей страны. Здесь они могут научиться новому, отработать свои навыки, – отметил Андрей Воробьёв. – Мы благодарны, что такой проект оперативно реализован. Обязательно будем дополнять программу интересными, полезными уроками или соревнованиями».

В «Авангарде» есть все, чтобы закрепить теорию на практике: симуляторы для прыжков с парашютом и вождения техники, интерактивный тир, класс робототехники, включая управление дронами. Для всестороннего физического развития – спортзалы, скалодром, полосы препятствий, площадки для ГТО, баскетбола, волейбола и футбола, теннисные столы, тренажеры.

Собственная разработка центра – искусственный интеллект «ИРА». Он сопровождает курсантов на протяжении всего дня: от подъема и зарядки – до занятий и факультативов.

«Сборы 5-дневные, и, по сути дела, это продолжение школьной программы. Самое главное, что это неформальный проект, который создан с душой, – сказал Сергей Собянин. – Важно, чтобы ребята, пройдя здесь курсы, сборы, тоже не забывали об армии, могли возвращаться сюда, заниматься здесь на воинском полигоне, смотреть учения».