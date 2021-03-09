Турецкий суд приговорил 5 человек к пожизненным заключениям по делу об убийстве Карлова
18:00 09.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям приговорил во вторник пятерых человек к пожизненным заключениям по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова, передает корр. ТАСС из зала суда.
При этом суд признал Салиха Йылмаза виновным в "отдаче приказа" на убийство Карлова убийце Мевлюту Мерту Алтынташу и приговорил его к двум пожизненным срокам. Аналогичное наказание получил Шахин Сегут, которого суд признал "куратором убийцы".
Трое других обвиняемых получили по одному пожизненному заключению за причастность к убийству Карлова.
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