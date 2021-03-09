Косово дальше от независимости, чем в 2012 году - глава МВД Сербии

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самопровозглашенное Косово находится дальше от своей независимости, чем это было в 2012 году. Об этом заявил во вторник в ходе заседания Народной скупщины (парламента) Сербии министр внутренних дел Александар Вулин.

"Когда начались переговоры между Белградом и Приштиной в Брюсселе, нам предлагали готовые документы, не было переговоров, нам говорили: "Вот это подписали до вас, ваша задача - выполнять, отмените сербские автономера, не смейте выдавать сербские личные карты, не смейте субсидировать население и давать ему зарплаты". Александар Вучич (президент Сербии - прим. ТАСС) взял на себя ответственность за переговоры в тот момент, когда все, кто были во власти, избегали участия в этих переговорах. И вот сейчас, в 2021 году, мы это знаем определенно, представители Приштины делают абсолютно все, чтобы до переговоров никогда больше не дошло", - отметил министр.

"До 2012 года весь мир прилагал усилия, только чтобы привести на переговоры сербов, Приштина требовала, чтобы сербы только приехали на переговоры, и была абсолютно готова к ним везде и всегда, сейчас же Приштина бежит от переговоров и не желает разговаривать ни о чем, потому что до их независимости стало дальше, чем было в 2012 году", - пояснил Вулин.

По словам министра, Сербия добилась права иметь национальные интересы и бороться за них. "А в 2012 году за нами почти не признавали права существовать, я был свидетелем этого. Косово было уже признано, это было общепринятым. Сегодня, в 2021 году, Косово не то что не будет признано, но находится в более слабой политической позиции в вопросе международных отношений", - уверен он.

Глава МВД Сербии выразил мнение, что после Вашингтонского соглашения Белграда и Приштины при всех его плюсах и минусах весь исламский мир обиделся на Приштину. "Президент Турции [Тайип] Эрдоган заявил, что Косово предало Турцию, а всего семь месяцев назад Косово было "сердцем Турции". Это называется дипломатией, это называется предвидеть ходы противника, это называется быть государственником", - отметил министр.