Дефицит федерального бюджета за январь - февраль составил 645 млрд рублей
19:20 09.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Дефицит федерального бюджета России составил почти 645 млрд рублей. Речь идёт о периоде январь-февраль, следует из материалов Казначейства.
По состоянию на 1 марта доходы бюджета составили 2 трлн 755 млрд рублей, а расходы — 3 трлн 400 млрд рублей. Говорит Москва
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