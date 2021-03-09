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НОВОСТИ

Дефицит федерального бюджета за январь - февраль составил 645 млрд рублей

19:20 09.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дефицит федерального бюджета России составил почти 645 млрд рублей. Речь идёт о периоде январь-февраль, следует из материалов Казначейства.

По состоянию на 1 марта доходы бюджета составили 2 трлн 755 млрд рублей, а расходы — 3 трлн 400 млрд рублей.  Говорит Москва

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