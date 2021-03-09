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МИД Белоруссии просит генконсула Польши в Бресте покинуть территорию страны

20:00 09.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Белоруссии предложил польскому консулу покинуть страну в связи с грубым нарушением Венской конвенции, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства во вторник.

"9 марта 2021 г. в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский, в ходе встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", прошедшему 28 февраля в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций", - сказано в заявлении.

В нем отмечается, что участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права, в частности Венскую конвенцию о консульских сношениях. "В этой связи польской стороне была вручена нота, в которой консулу генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Республики Беларусь", - говорится в заявлении.

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