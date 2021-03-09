Госдума во втором чтении одобрила запрет на просветительскую деятельность без согласования с властями
20:40 09.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Государственная дума во втором чтении одобрила запрет на просветительскую деятельность без согласования с властями. Ранее против этого выступала группа российских исследователей.
Принятые сегодня поправки могут дать правительству право контролировать любую просветительскую деятельность в стране, то есть все лекции и семинары, которые организуют «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического или профессионального развития человека»
В конце прошлого года целый ряд российских академиков и профессоров призвали депутатов не принимать этот законопроект. Соответствующая петиция на сайте change.org собрала более 250-ти тысяч подписей. Её инициатор, академик РАН Сергей Попов, говорил «Эху Москвы», что эти поправки вызывают у него тревожность и возмущение.
Подписавшие петицию считают, что в случае принятия этих поправок чиновники смогут наказать любую организацию, занимающуюся просветительской деятельностью – от отдельных лекторов до библиотек и клубов, где проходят семинары.
В свою очередь авторы законопроекта утверждали, что эти поправки нужны для того, чтобы не позволить «антироссийским силам» под видом просветительской деятельности устраивать в стране пропагандистские мероприятия, направленные против властей.
В случае окончательного принятия этого законопроекта, он может вступить в силу уже этим летом.
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