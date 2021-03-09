Букингемский дворец пообещал серьезно изучить заявление Меган Маркл по расовому вопросу

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Букингемский дворец сообщил, что последние заявления принца Гарри и его супруги американки Меган Маркл о расовых вопросах вызывают беспокойство и будут изучены самым серьезным образом. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник канцелярией королевы Великобритании Елизаветы II в ответ на интервью, которое герцог и герцогиня Сассекские дали американской телеведущей Опре Уинфри.

"Вся семья с сожалением узнала о том, насколько непростыми были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые темы, особенно вопрос расизма, вызывают озабоченность. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно и будут рассматриваться семьей в частном порядке. Гарри, Меган и [их сын] Арчи всегда будут горячо любимыми членами семьи", - отмечается в заявлении дворца. Оно стало первым с момента интервью, вышедшего в эфир два дня назад.

В воскресном интервью Меган Маркл упомянула о том, что родственники ее мужа были обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка. По словам герцогини, мать которой афроамериканка, ее сыну "не хотели давать титул и охрану" в связи с "обеспокоенностью и разговорами о том, насколько темной может быть кожа" ребенка, когда он родится. О том, кто именно сделал такие заявления, она не сказала. Бывшая американская актриса также рассказала о том, что во время первой беременности ее преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ, она также назвала себя жертвой "настоящей клеветнической кампании".

Интервью вызвало огромный интерес по обе стороны Атлантики. В США его посмотрели более 17 млн человек, в Великобритании - более 11 млн. Для сравнения: в мае 2018 года, когда принц Гарри и Меган Маркл сочеталась браком в Виндзорском замке, прямую трансляцию церемонии посмотрели 18 млн британцев.