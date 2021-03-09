Россияне считают главной проблемой рост цен - опрос

22:00 Источник: Эхо Москвы

Главной проблемой современного общества, по данным «Левада-центра» (организация признана иностранным агентом), россияне сочли рост цен. Этот аспект, согласно опросу, остается наиболее насущным для граждан на протяжении нескольких лет.

Рост цен как главную проблему общества, как отмечается, назвали 58% россиян. Это единственный вопрос, который в качестве важнейшей проблемы выделило более половины опрошенных. В то же время в исследовании подчеркивается, что доля респондентов, говорящих об обеспокоенности ростом цен, за последнее время снизилась. Еще три года назад таковых было почти три четверти россиян. Говоря об этой динамике, социолог «Левада-центра» Денис Волков связал ее со стабилизацией цен, произошедшей за последние годы.

На втором месте по важности, согласно опросу «Левада-центра», находится проблема коррупции – так сказало чуть более трети опрошенных. Почти столько же людей переживает из-за роста безработицы, а 26% — из-за социального расслоения. Эхо Москвы