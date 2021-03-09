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Франция проводит военные учения в космосе

22:40 09.03.2021 Источник: Интерфакс

Военные Франции приступили к учениям в космосе - впервые в истории вооруженных сил страны, сообщили во вторник французские СМИ. Учения носят название AsterX - в память о первом французском спутнике Asterix, запущенном в 1965 году. В ходе маневров военные будут отслеживать потенциально опасный космический объект, а также угрозу для собственного спутника.

"(По сценарию, - "ИФ") происходит серия событий и возникают кризисные ситуации и угрозы в отношении нашей космической инфраструктуры, но не только это", - приводят СМИ слова главы командования Космических сил Франции Мишеля Фридлинга, сказанные журналистам в штаб-квартире командования в Тулузе.

Он назвал учения "тест-стрессом для наших систем" и напомнил, что они являются "первыми для французской армии и даже первыми в Европе".

По данным СМИ, в учениях также принимают участие Космические силы США и космические агентства ФРГ. Учения продлятся до пятницы.

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