Франция проводит военные учения в космосе
22:40 09.03.2021 Источник: Интерфакс
Военные Франции приступили к учениям в космосе - впервые в истории вооруженных сил страны, сообщили во вторник французские СМИ. Учения носят название AsterX - в память о первом французском спутнике Asterix, запущенном в 1965 году. В ходе маневров военные будут отслеживать потенциально опасный космический объект, а также угрозу для собственного спутника.
"(По сценарию, - "ИФ") происходит серия событий и возникают кризисные ситуации и угрозы в отношении нашей космической инфраструктуры, но не только это", - приводят СМИ слова главы командования Космических сил Франции Мишеля Фридлинга, сказанные журналистам в штаб-квартире командования в Тулузе.
Он назвал учения "тест-стрессом для наших систем" и напомнил, что они являются "первыми для французской армии и даже первыми в Европе".
По данным СМИ, в учениях также принимают участие Космические силы США и космические агентства ФРГ. Учения продлятся до пятницы.
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