Британский штамм коронавируса обнаружен за неделю еще в пяти странах - ВОЗ
07:00 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Известный своей более высокой заразностью штамм коронавируса VOC 202012/01, обнаруженный первоначально в Великобритании, был выявлен за неделю еще в пяти странах, и их общее число достигло 111. До 58 государств расширилась география распространения штамма 501Y.V2, обнаруженного в ЮАР, а штамм P.1, присутствие которого первоначально было выявлено в Бразилии и Японии, циркулирует сейчас в 32 странах, сообщила в ночь на среду в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В ее еженедельном эпидемиологическом бюллетене отмечается, что штамм VOC 202012/01 "выявлен по состоянию на 9 марта еще в пяти странах, и в общей сложности 111 государств во всех шести регионах ВОЗ информировали о случаях [заболевания], вызванных этой разновидностью [коронавируса]". Согласно данным исследований, его способность заражать людей на 36-75% выше, чем у изначально известного штамма коронавируса SARS-CoV-2. Специалисты указывают на "возможный повышенный риск госпитализации", а также более тяжелого протекания болезни и летального исхода.
Что касается разновидности коронавируса 501Y.V2, то со 2 марта она обнаружена дополнительно в трех странах, и их общее число достигло сейчас 58. Этот штамм, по имеющимся у ВОЗ сведениям, в полтора раза более заразен, чем первоначальный SARS-CoV-2. В свою очередь штамм P.1 циркулирует в 32 странах, и за неделю их число выросло на три. Его способность инфицировать людей также расценивается как более высокая.
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