Более 300 военнослужащих ЦВО будут задействованы в борьбе с весенним половодьем - командующий

07:30 Источник: Интерфакс

Свыше 30 команд из состава инженерно-саперных подразделений подготовлено в Центральном военном округе (ЦВО) для борьбы с паводками, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

"Для борьбы с прогнозируемым масштабным половодьем завершили подготовку 35 групп взрывных работ и 12 эвакуационно-спасательных команд. Всего к борьбе с весенними паводками в ЦВО будет привлечено более 300 военнослужащих и свыше 80 единиц специальной техники", - сказал Лапин.

В сообщении пресс-службы ЦВО уточняется, что все команды укомплектованы военнослужащими-контрактниками и оснащены современными образцами специального вооружения инженерных войск.

Наиболее сложная паводковая обстановка, по данным ЦВО, ожидается в Челябинской и Иркутской областях, а также в Алтайском крае.



