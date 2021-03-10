Более 300 военнослужащих ЦВО будут задействованы в борьбе с весенним половодьем - командующий
07:30 10.03.2021 Источник: Интерфакс
Свыше 30 команд из состава инженерно-саперных подразделений подготовлено в Центральном военном округе (ЦВО) для борьбы с паводками, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО Александр Лапин.
"Для борьбы с прогнозируемым масштабным половодьем завершили подготовку 35 групп взрывных работ и 12 эвакуационно-спасательных команд. Всего к борьбе с весенними паводками в ЦВО будет привлечено более 300 военнослужащих и свыше 80 единиц специальной техники", - сказал Лапин.
В сообщении пресс-службы ЦВО уточняется, что все команды укомплектованы военнослужащими-контрактниками и оснащены современными образцами специального вооружения инженерных войск.
Наиболее сложная паводковая обстановка, по данным ЦВО, ожидается в Челябинской и Иркутской областях, а также в Алтайском крае.
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