У США есть шанс победить в Арктике лишь при выполнении ряда условий - The National Interest

08:10 Источник: Lenta.ru

В мире наступила эра «соревнования великих держав» в Арктике. Об этом пишет The National Interest.

По утверждению издания, в противостоянии участвуют США, Россия и Китай. При этом шанс у Вашингтона на победу имеется лишь при выполнении ряда условий. В частности, эксперты журнала указали на необходимость постоянного присутствия США в регионе. Например, Вашингтону необходимо продолжать арендовать ледоколы у других стран, а также развивать собственный арктический флот. Благодаря этому у США появится возможность упростить доступ к радарам противоракетной обороны и военным заставам, а также обеспечить свободу навигации и разведки, попутно позволив сэкономить деньги и ресурсы войск Береговой охраны США.

Также от США потребуется «самоотверженная дипломатия», отмечается в материале. Так, в последние годы «отношения с Данией, входящей в ее состав Гренландией, Норвегией, Канадой, Исландией, Швецией и Финляндией, по арктическим вопросам никогда не были крепче», — заявили авторы статьи.