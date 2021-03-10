У США есть шанс победить в Арктике лишь при выполнении ряда условий - The National Interest
08:10 10.03.2021 Источник: Lenta.ru
В мире наступила эра «соревнования великих держав» в Арктике. Об этом пишет The National Interest.
По утверждению издания, в противостоянии участвуют США, Россия и Китай. При этом шанс у Вашингтона на победу имеется лишь при выполнении ряда условий. В частности, эксперты журнала указали на необходимость постоянного присутствия США в регионе. Например, Вашингтону необходимо продолжать арендовать ледоколы у других стран, а также развивать собственный арктический флот. Благодаря этому у США появится возможность упростить доступ к радарам противоракетной обороны и военным заставам, а также обеспечить свободу навигации и разведки, попутно позволив сэкономить деньги и ресурсы войск Береговой охраны США.
Также от США потребуется «самоотверженная дипломатия», отмечается в материале. Так, в последние годы «отношения с Данией, входящей в ее состав Гренландией, Норвегией, Канадой, Исландией, Швецией и Финляндией, по арктическим вопросам никогда не были крепче», — заявили авторы статьи.
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