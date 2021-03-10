Пашинян заявил об увольнении главы Генштаба Армении
08:43 10.03.2021 Источник: RT
Глава Генерального штаба Армении Оник Гаспарян уволен со своего поста, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
«Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона», — говорится в сообщении Пашиняна на сайте правительства Армении.
НОВОСТИ
- 10:00 10.03.2021
- РФ и США пока не договорились об обмене местами в кораблях для полетов к МКС - Роскосмос
- 09:32 10.03.2021
- Заболеваемость коронавирусом выросла в мире за неделю на 2% - ВОЗ
- 09:20 10.03.2021
- Главному национальному достоянию Украины предрекли деградацию
- 09:05 10.03.2021
- Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с окончания ВОВ
- 09:00 10.03.2021
- Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в местах заключения
- 08:54 10.03.2021
- Госдума приняла во втором чтении законопроект об образовании: главным "просветителем" становится государство
- 08:30 10.03.2021
- КГБ Белоруссии: С Украины террористами ввезены "огромные партии оружия"
- 08:19 10.03.2021
- Генпрокуратура ДНР возбудила 15 уголовных дел по факту обстрела запада Донецка 8 марта
- 08:10 10.03.2021
- У США есть шанс победить в Арктике лишь при выполнении ряда условий - The National Interest
- 07:57 10.03.2021
- В Москве начнется судебный процесс над юристом ФБК Соболь по делу о нарушении неприкосновенности жилища
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать